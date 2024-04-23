Türkiyedeki yoğun konser programlarının ardından Nisan, Mayıs, Haziran aylarında Fransa, Almanya ve Hollanda’nın birçok şehrinde festivallere katılacak olan sanatçıyı sevenleri büyük bir ilgiyle bekliyor…

Konserlerinin sıralı listesi ise şöyle:

27 Nisan Fransa / Vannes

10 Mayıs Almanya / Wuppertal

11 Mayıs Almanya / Stuttgart

17 Mayıs Almanya / Berlin

18 Mayıs Fransa / Rouen

31 Mayıs Hollanda / Deventer

1 Haziran Almanya / Bielefeld

Konser aralıklarında Türkiye’deki programlarına da aynen devam edecek olan sanatçının yaz için hazırladığı şarkılarının ilki de Mayıs’ta dinleyicisiyle buluşacak…’Sevduğum Diyeceğum’ adlı hareketli aşk şarkısı yaz boyu fırtına gibi esecek…