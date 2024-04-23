Türkiyedeki yoğun konser programlarının ardından Nisan, Mayıs, Haziran aylarında Fransa, Almanya ve Hollanda’nın birçok şehrinde festivallere katılacak olan sanatçıyı sevenleri büyük bir ilgiyle bekliyor…

Konserlerinin sıralı listesi ise şöyle:

27 Nisan Fransa / Vannes

Karadeniz’in sevilen sanatçısı Selçuk Balcı’nın yeni teklisi “Senelerin Efkarı” müzikseverlerle buluşuyor Karadeniz’in sevilen sanatçısı Selçuk Balcı’nın yeni teklisi “Senelerin Efkarı” müzikseverlerle buluşuyor

10 Mayıs Almanya / Wuppertal

11 Mayıs Almanya / Stuttgart 

17 Mayıs Almanya / Berlin 

18 Mayıs Fransa / Rouen

31 Mayıs Hollanda / Deventer

1 Haziran Almanya / Bielefeld

Konser aralıklarında Türkiye’deki programlarına da aynen devam edecek olan sanatçının yaz için hazırladığı şarkılarının ilki de Mayıs’ta dinleyicisiyle buluşacak…’Sevduğum Diyeceğum’ adlı hareketli aşk şarkısı yaz boyu fırtına gibi esecek…

Muhabir: Sedat Sarıkaya