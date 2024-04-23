Türkiyedeki yoğun konser programlarının ardından Nisan, Mayıs, Haziran aylarında Fransa, Almanya ve Hollanda’nın birçok şehrinde festivallere katılacak olan sanatçıyı sevenleri büyük bir ilgiyle bekliyor…
Konserlerinin sıralı listesi ise şöyle:
27 Nisan Fransa / Vannes
Karadeniz’in sevilen sanatçısı Selçuk Balcı’nın yeni teklisi “Senelerin Efkarı” müzikseverlerle buluşuyor
10 Mayıs Almanya / Wuppertal
11 Mayıs Almanya / Stuttgart
17 Mayıs Almanya / Berlin
18 Mayıs Fransa / Rouen
31 Mayıs Hollanda / Deventer
1 Haziran Almanya / Bielefeld
Konser aralıklarında Türkiye’deki programlarına da aynen devam edecek olan sanatçının yaz için hazırladığı şarkılarının ilki de Mayıs’ta dinleyicisiyle buluşacak…’Sevduğum Diyeceğum’ adlı hareketli aşk şarkısı yaz boyu fırtına gibi esecek…
Muhabir: Sedat Sarıkaya