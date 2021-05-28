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Aynur Aydın’dan Eurovision İtirafı: Şarkım Hazırdı

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın, katıldığı canlı yayında Eurovision Şarkı Yarışması ile ilgili konuştu

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
28 Mayıs 2021 Cuma 14:09
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Aynur Aydın’dan Eurovision İtirafı: Şarkım Hazırdı

İSTANBUL

SEDAT SARIKAYA

Eurovision’da Türkiye’yi temsil etmesi için Ankara’ya görüşmeye gittiğini söyleyen ünlü şarkıcı o yıllarda şarkısının hazır olduğunu ancak Türkiye’nin daha sonra katılmama kararı aldığını anlattı.

Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla her daim adından söz ettirmeyi başaran şarkıcı Aynur Aydın, Milliyet Instagram hesabından canlı yayınlanan ‘Melis Baştuğ ile Haftanın Konuğu’ programına katıldı.

Bu yıl 65. kez yapılan Eurovision yarışmasıyla ilgili konuşan Aynur Aydın, Türkiye’yi kendi şarkılarından biriyle temsil edecek olsan hangisi olurdu?” sorusunu şöyle yanıtladı;

”Eurovision ile ilgili eskiden çok hayallerim vardı. Son katılacağımız yıl Ankara’da ben görüşmüştüm, şarkım da hazırdı ama sonra katılmama kararı aldık. İnsanın şevki kırılır ya. Kendi şarkılarımdan birisini seçecek olsam bu şarkı ‘Diğer Yarın’ şarkısı olurdu.”

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YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Aynur AydınEurovision
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