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BAŞARILI BİR GİRİŞİM MEMEDİM ZEYNEP 

07 Temmuz 2022 Perşembe 14:12
BAŞARILI BİR GİRİŞİM MEMEDİM ZEYNEP 

HABER: ZAFER TOPRAK


Memedim İsimli Şarkısıyla Doksanlara  Damgasını Vuran  Ve Günümüzde Başarısını Halen Sürdüren  Zeynep Türkeş Basket Bol Menajeri Olan Eşi Can Yalman"la Beraber  Bakınca İnsaları Kendine Hayran Bırakan  Çok Güzel Bir Otel Konseptiyle Turizim Sektöründe"de Kendini Kanıtlamayı Başardı. Milasın Kıyı Kışlacık Bölgesinde Doğanın Denizin Ve Tarihin Bir Bütün Olduğu Yerde İşletmeciliğini Yaptığı Hostel Memedim Zeynep' Müşterilerine Yaz Kış Hizmet Vermeye Devam Ediyor. Hayranlarının Ve Sanatçı Dostlarının Yoğun İlgi Gösterdiği İşletmede Ayrıca Müzik Çalışmalarını Sürdürdüğü Birde Eşsiz Bir Südütyoya Sahip.. 



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BAŞARILI BİR GİRİŞİM MEMEDİM ZEYNEP
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