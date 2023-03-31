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“Blıss” Albümü Tüm Dijital Platformlarda!

Jamal Aliyev ve Ece Dağıstan’ın Zülfü Livaneli şarkılarına yeni bir soluk getirdiği “Blıss” albümü tüm dijital platformlarda yerini aldı

31 Mart 2023 Cuma 00:50
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“Blıss” Albümü Tüm Dijital Platformlarda!

İSTANBUL- Yeni jenerasyonun hızla yükselen ve en çok aranan isimlerin arasında yer alan ve 2021 yılında İngiltere Classic FM tarafından açıklanan “30 yaş altı dünyanın önde gelen 30 müzisyeni” arasında gösterilen cellist Jamal Aliyev ve Viyana Müzik Akademisi konser piyanistliği eğitiminin ardından kariyerinde gerçekleştirdiği hem klasik hem de farklı türlerde akustik projelerle müzikseverlerin yakından takip ettiği piyanist Ece Dağıstan, Zülfü Livaneli şarkılarında bir araya geldi.

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2022 Ağustos ayında duo projelerine başlayan “Until” ve “I met You” isimli teklileri ile büyük ilgi ile karşılanan sanatçılar, bu kez Zülfü Livaneli’nin “Karlı Kayın Ormanı”, “Yiğidim Aslanım”, “Kardeşin Duymaz” ve “Mutluluk” (Bliss) şarkılarının klasik formda yeni aranjmanlarından oluşan ve “Bliss” adını taşıyan albümleriyle 24 Mart’ta dinleyicileriyle buluşuyor.

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Quartet eşliğinde kaydedilen ve Cem Oslu tarafından düzenlenen albüm ile ilgili Ece Dağıstan, “Livaneli dünyasını yıllardır uzaktan izleyen biri olarak, bu sefer o dünyanın içinde Piyanomla yer alıyor olmak mutluluk ve onur verici. Bu şarkılarda hem geçmişimiz hem de geleceğimiz bir arada” diyor.

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Jamal Aliyev’in “Zülfü Livaneli’nin severek dinlediğimiz şarkılarını Ece Dağıstan ile beraber enstrümental projemizde yeni bir perspektif sunarak insanların yıllarca duymaya alıştığı tınılara klasik müzik dünyasından yenilikler katan bir sonuç elde ettiğimizi düşünüyorum” dediği ve Zülfü Livaneli’nin 4 eserinin yorumlandığı albüm, dinleyicinin yıllardır severek dinlediği şarkılara yepyeni bir boyut kazandırıyor.

HABER: BURHAN AKDAĞ 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Jamal AliyevEce DağıstanıBlıss
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