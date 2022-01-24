CENGİZ KURTOĞLU: BİZİM CAMİA’DA GRİP YOK AMA DOMUZLAR ÇOK…

Haber: Dinçer Karacalar

Geçtiğimiz hafta Domuz gribine yakalanan ve iyileştikten sonra ilk kez İzmir Mumlu Alsancak sahnesinde konser veren Cengiz Kurtoğlu sevilen şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Kurtoğlu konser sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplandırırken gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

‘’ Domuz gribine yakalandım ama bu dağdaki yaban domuzu gribi gibiydi.15 gün sonra 5.aşıyı olucam.Sağlık herşeyden önemli yeterki yoluna yaban domuzu çıkmasın.Bizim camiada grip yok ama domuzlar çok ‘’ diyerek sanat dünyasına gönderme yaptı.

-Taverna günlerini özluyorum o zamanlardaki sadelik,samimiyet ,aşklar,birliktelikler daha güzeldi ve şarkı sözleri anlamında da özeldi

-İleride Allah uzun ömürler versin hepimize ama bu dünyadan göç edip gidersek bu dünyadan hayatımı filme alırlarsa adı:’’Hayatımı yazsam Roman Olurdu ‘’ olsun

-Gülşeni çok severim.Ozanı çok severim.Show anlamında sahne anlamında giydikleri kenditercihleri ama bu işlerde biraz daha dikkat gerekir.

-En son yaşadığı ve olaylarla ilgili olarak ise olay yargıda bizim bıçakla işimiz olmaz bizim bıçağı evde Fadime Mutfakta ekmek kesmek için kullanır, başımıza bir sıkıntı gelirse çekeriz 14’lümüzü gerekirse namus için karşılığını veririz onun dışında bizde ne olabilir ki...