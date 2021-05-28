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ECE YAĞCI’DAN YENİ ‘BAŞLANGIÇ’

Youtube Klipİzleme linki:  https://www.youtube.com/watch?v=lyQglldlhoo

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
28 Mayıs 2021 Cuma 14:54
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ECE YAĞCI’DAN YENİ ‘BAŞLANGIÇ’

İSTANBUL

Haber Sedat Sarıkaya

‘Yarım Kalan Zamanlar’ isimli single’ı ile geçtiğimiz Aralık ayında profesyonel müzik kariyerine başlangıç yapan Ece Yağcı, 27 Mayıs Perşembe Hardal Music etiketiyle tüm dijital platformlarda yayımlanan ‘Başlangıç’ isimli EP albümü ile dinleyicileri ile buluştu.

Albümün çıkış parçası ‘Kahramanı Benim Şarkıların’; sözleri ile duygusallığı, flamenko altyapısı ile kıpır kıpır bir ruh halini dinleyiciye enjekte ediyor. Şarkılarının tamamının söz ve müziği kendisine ait olan Ece’nin Albüm hazırlıkları pandemi koşullarında 4 ay sürdü.

ALBÜM HİKAYESİ

Hayatta herkes bir şeylere tutunmak ister; kimileri kariyere, kimileri paraya, kimileri aileye, kimileri aşka, kimileri yalnızlığa... Ben hayallerime tutunuyorum. Hayal etmekten, umut etmek vazgeçemem. Beni ben yapan budur.

Bu albümdeki şarkıların taslaklarını pandemi döneminde hazırlamıştım. Şarkıları dinleyen insanların kendi hikayelerinden bir parça bulduğunu hayal ederek yazdım sözleri. Çok zor bir dönemden geçiyoruz, umarım dinleyenlere güzel vakit geçirtir, onlara tutundukları şeyleri hatırlatır, şu trajikomik dünyaya faydalı bir iş yapmış olurum.

Kahramanı sizsiniz şarkıların!

BİYOGRAFİ

Ece Yağcı, 22 Aralık 1992 yılında İzmir’de dünyaya geldi. En başta babası, babaannesi, büyük dedesine kadar müzik ile uğraşan, müziği hayatının parçası haline getirmiş bir ailenin içerisinde büyüdü.  Onun evinde  hep müzik vardı. Ece’nin çok küçük yaşlarında yeteneğini fark eden babası, onu toplum önünde, kalabalıklarda şarkı söylemeye teşvik etmiş, cesaretlendirmiş ve en büyük destekçisi olmuştur.

Sanat dallarından müziğe olduğu kadar edebiyata da düşkündür.

Bu yüzden şarkılarında bir hikaye anlatır, bir kesit vardır başlangıcı ve bitişi bellidir. Besteleri ise o hikayeyi canlandırmasına yardım eder.

Düz yazılar, kısa öyküler ve bitiremeyeceğini bildiği bir romanın başlangıcını yazmak da tutkularındadır Ece’nin.

Bu hep böyle olmuştur; çocukluğu, gençliği ve olgunlaşmanın başındaki şu araftaki yaşlarında bile en sahici şey onun hayal dünyasında yaşadıklarıdır...

Yarım Kalan Zamanlar şarkısını 14 yaşındayken bestelemiştir, sonra sözlerini günümüze göre revize etmiştir.

Eğitiminde müzikle ilgili bir bölüm okumasa da hem lise hem üniversite hayatında bütün müzikal faaliyetlere katılmış, konservatuar hocalarının dikkatini çekmiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Ece, mezun olduktan sonra, teknoloji şirketlerinde Sistem Analisti olarak çalışmaya başlamıştır. Ancak bu tezatlık, onun sanata duyduğu özlemi ateşlemiş ve özündeki kişiye, yapmak istediği işe daha da yaklaştırmıştır. 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Ece YağcıSedat Sarıkaya
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