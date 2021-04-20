Emre Sondemir Fotoğraf sizde iz bırakan anılarınıza götürüyor

Haber Sedat Sarıkaya

Sözü ve Müziği Emre Sondemir'e ait olan çalışma 6 senelik aradan sonra müzik severlerle buluştu. Şarkı'nın kendisi için anlamının büyük olduğunu belirten genç ve yakışıklı sanatçı , Fotoğraf ile listeleri zorlamaya ve dinleyenlerin kalbine dokunmaya kararlı. İlerleyen günlerde adını sıkça duyacağımız Emre Sondemir'e müzik yolculuğunda başarılar diliyor, yeni çalışmalarını merakla bekliyoruz. Tabi unutmadan ekleyelim Emre Sondemir - Fotoğraf tüm platformlarda yayında. Müzikseverlere keyifli dinlemeler dileriz.