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Emre Sondemir Fotoğraf sizde iz bırakan anılarınıza götürüyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
20 Nisan 2021 Salı 10:34
1 Okunma
Emre Sondemir Fotoğraf sizde iz bırakan anılarınıza götürüyor

Haber Sedat Sarıkaya

Sözü ve Müziği Emre Sondemir'e ait olan çalışma 6 senelik aradan sonra müzik severlerle buluştu. Şarkı'nın kendisi için anlamının büyük olduğunu belirten genç ve yakışıklı sanatçı , Fotoğraf ile listeleri zorlamaya ve dinleyenlerin kalbine dokunmaya kararlı. İlerleyen günlerde adını sıkça duyacağımız Emre Sondemir'e müzik yolculuğunda başarılar diliyor, yeni çalışmalarını merakla bekliyoruz. Tabi unutmadan ekleyelim Emre Sondemir - Fotoğraf tüm platformlarda yayında.  Müzikseverlere keyifli dinlemeler dileriz.

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Emre Sondemir Fotoğraf Sizde Iz Bırakan Anılarınıza Götürüyor
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