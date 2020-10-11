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Genç Yapımcı UMUT BOLEL'den farkındalık projesi 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
11 Ekim 2020 Pazar 19:19
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Genç Yapımcı UMUT BOLEL'den farkındalık projesi 

HABER: ASLAN SAYIM

Genç Yapımcı UMUT BOLEL Sosyal sorumluluk projeleri ve farkındalık yaratmak için ünlü isimler ile işbirliğinde projeler başlattı.

Umut BOLEL instagram üzerinde her hafta yapmış olduğu canlı yayınlarda ünlü isimleri konuk ederek sohbet ve eğlence eşliğinde sosyal sorumluluk projelerini anlatıyor vefarkındalık yaratıyor.

Umut BOLEL menajerlik geçmişi, yapımcılığı ve genç girişimciliği ile bir çok başarıya imza atmış, aynı zamanda başarılarına Uluslararası Down Sendrumu Federasyonunu da ekleyerek sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlamıştır.

Aynı zamanda reklam sektöründe de adini duyuran Umut BOLEL gerek sosyal medya yönetimi, gerek basılı reklam, internet reklamcılığı üzerine Mentu Yapım & Production adlı şirketiyle kendinden söz ettirmiş ve çeşitli başarılar elde etmiştir.

Bünyesine daha çok marka ve dernekler ekleyen ve buna devam eden başarılı yapımcı Umut BOLEL yakında yeni projeleri ile adından söz ettirmeye devam edecektir.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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Genç Yapımcı UMUT BOLELden Farkındalık ProjesiUmut BolelAslan Sayım
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