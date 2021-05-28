Hazal Kaya'dan yakın arkadaşına sitem: "Ayıp bu yaptığın..."

İSTANBUL

SEDAT SARIKAYA

Son olarak, yakın arkadaşı ve son filminde beraber çalıştığı Aslı Kızmaz'a söyledikleri herkesi çok güldürdü.

Hazal Kaya, henüz bir lise öğrencisiyken oyunculuğa başladı. 18 yaşına efsane dizi "Aşk-ı Memnu"nun setinde girecek kadar da şanslı ve yetenekliydi. O diziden sonra bir yıldıza dönüşen Hazal Kaya, hemen ardından rol aldığı "Adını Feriha Koydum" dizisiyle kariyerinin zirvesine çıktı. Bazı projelerinden yana yüzü gülmese de, hep kaliteli işlerde yer alan ve sevilen bir oyuncu oldu. Son dönemde de, meslektaşı Ali Atay'la yaptığı evlilik ve oğlu Fikret Ali'yle gündemden düşmedi. Hamilelik ve doğum nedeniyle setlere ara veren Hazal Kaya, geçen yaz bomba gibi projelere imza attı. Şu sıralar çekimleri devam eden Netflix dizisi "Pera Palas'ta Gece Yarısı" için koşturan ünlü oyuncu, bir romantik komedi filminin de çekimlerini tamamladı.

"Ayıp şu yaptığın"

Ünlü oyuncu, yaz aylarında yakın arkadaşı Aslı Kızmaz'ın "Benden Ne Olur?" romanının sinema uyarlamasında başrol oynadı.

Rolü kaptığını da Aslı Kızmaz'la birlikte çektikleri fotoğrafla duyurdu ve yazdıklarıyla takipçilerini çok güldürdü: "Hamile kaldım, başkası oynayacak diye hasetlenirken film ertelendi.(Gözüm kalır,benimle iyi geçinin.)" Ama bugün Aslı Kızmaz'a sitemi büyük oldu.

Set çalışanlarının en büyük dertlerinden biri olan "dış gece çekimleri" ile dalga geçen Aslı Kızmaz, Hazal Kaya'yı sinirlendirdi: "Sen daha iyi bilirsin dış geceleri. Hatırlarsan o kadar çok yazmıştın ki çekerken kendi aleyhinde bir takım söylemlerin olmuştu. Ayıp şu yaptığın..."