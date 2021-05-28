Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 24
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1419
ALTIN
521.914
DOLAR
8.5569
STERLİN
12.1011
EURO
10.4230
Tarla mahkemeden satılıktır
Tarla mahkemeden satılıktır
12 adet dubleks tatil evi satılıyor
12 adet dubleks tatil...
Akademik personel alımı yapılacak
Akademik personel alımı yapılacak
7 yıl süreyle kiraya verilecek
7 yıl süreyle kiraya...
Flaş Haber
480 gönüllü aranıyor
Kapat

Hazal Kaya'dan yakın arkadaşına sitem: "Ayıp bu yaptığın..."

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, sosyal medyadaki eğlenceli paylaşımlarına devam ediyor

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
28 Mayıs 2021 Cuma 14:19
0 Okunma
Hazal Kaya'dan yakın arkadaşına sitem: "Ayıp bu yaptığın..."

İSTANBUL

SEDAT SARIKAYA

Son olarak, yakın arkadaşı ve son filminde beraber çalıştığı Aslı Kızmaz'a söyledikleri herkesi çok güldürdü.

Hazal Kaya, henüz bir lise öğrencisiyken oyunculuğa başladı. 18 yaşına efsane dizi "Aşk-ı Memnu"nun setinde girecek kadar da şanslı ve yetenekliydi. O diziden sonra bir yıldıza dönüşen Hazal Kaya, hemen ardından rol aldığı "Adını Feriha Koydum" dizisiyle kariyerinin zirvesine çıktı. Bazı projelerinden yana yüzü gülmese de, hep kaliteli işlerde yer alan ve sevilen bir oyuncu oldu. Son dönemde de, meslektaşı Ali Atay'la yaptığı evlilik ve oğlu Fikret Ali'yle gündemden düşmedi. Hamilelik ve doğum nedeniyle setlere ara veren Hazal Kaya, geçen yaz bomba gibi projelere imza attı. Şu sıralar çekimleri devam eden Netflix dizisi "Pera Palas'ta Gece Yarısı" için koşturan ünlü oyuncu, bir romantik komedi filminin de çekimlerini tamamladı.

"Ayıp şu yaptığın"

Ünlü oyuncu, yaz aylarında yakın arkadaşı Aslı Kızmaz'ın "Benden Ne Olur?" romanının sinema uyarlamasında başrol oynadı.

Rolü kaptığını da Aslı Kızmaz'la birlikte çektikleri fotoğrafla duyurdu ve yazdıklarıyla takipçilerini çok güldürdü: "Hamile kaldım, başkası oynayacak diye hasetlenirken film ertelendi.(Gözüm kalır,benimle iyi geçinin.)" Ama bugün Aslı Kızmaz'a sitemi büyük oldu.

Set çalışanlarının en büyük dertlerinden biri olan "dış gece çekimleri" ile dalga geçen Aslı Kızmaz, Hazal Kaya'yı sinirlendirdi: "Sen daha iyi bilirsin dış geceleri. Hatırlarsan o kadar çok yazmıştın ki çekerken kendi aleyhinde bir takım söylemlerin olmuştu. Ayıp şu yaptığın..."

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 28.05.2021 14:22
Anahtar Kelimeler:
Hazal KayaYakın ArkadaşAslı KızmazSedat Sarıkaya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Yılmaz'dan Çağan Irmak'a film önerisi
Cem Yılmaz'dan Çağan Irmak'a film önerisi
Cemal Can Canseven’den Yeni Şarkı Geliyor
Cemal Can Canseven’den Yeni Şarkı Geliyor
Sıla ve İlker Kaleli’den Aşk İlanı!
Sıla ve İlker Kaleli’den Aşk İlanı!
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans