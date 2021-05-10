Meg'den Anneler gününe özel "Annem" şarkısı 

Haber Sedat Sarikaya

Covid Salgınında Tam kapanma döneminde yaşadıgımız zorlu dönemlerde Rap Sanatçısı Meg'in Anneler Gününe Özel Şarkısı Yayınlandı.

Başarılı ve sevilen rap sanatçılarından Meg "Annem" isimli şarkısını Anneler gününe özel çıkardı. Muhteşem rap şarkısı "Annem" tam 180 dakika içerisinde 106 bin izlenme gibi çok kısa sürede büyük bir yükselişle yüksek bir rakama ulaştı. Sevenleri tarafından büyük beğeni toplarken çok fazla yorum aldığı da dikkatlerden kaçmadı. Klip de izleyenler tarafından oldukça beğenilirken otoritelerden tam not aldı.



