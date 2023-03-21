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Milyonlarca Kişi Tarafından Dinlenilen Ahsen Almaz’dan Yeni Şarkı ‘Kurtar’ yayında!  

Ahsen Almaz  “Kurtar” isimli şarkısı ile Grand Müzik Etiketiyle Tüm Dijital Platformlarda yerini aldı. 

21 Mart 2023 Salı 11:34
Milyonlarca Kişi Tarafından Dinlenilen Ahsen Almaz’dan Yeni Şarkı ‘Kurtar’ yayında!  

HABER: ASLAN SAYIM

Son dönemlerde en çok beğenilen trap pop tarzı müzikler ile oldukça beğeni toplayan Güçlü sesli yorumcu Ahsen Almaz en iyi isimlerler ile çalışarak müzik piyasasındaki iddasını devam ettiriyor. Ah Sensiz Olmaz ve Yak isimli şarkılar ile milyonlarca kişi tarafından dinlenilen Güzel sanatçı Ahsen Almaz yeni şarkısı Kurtar ile film tadında klibi ile müzik severlere merhaba dedi.  

Kurtar isimli şarkının sözü ve müziği son zamanların en iyi bestecisi Kerim Araz imzası taşıyor. Klip yönetmenliği koltuğunda ise Yusuf Can Özbilen yer alıyor.

Ahsen Almaz  “Kurtar” isimli şarkısı Youtube Grand müzik kanalında yayında. Grand Müzik yapım şirketi kurucusu ve Yapımcı  Hayrettin Güneş  yeni ve iddalı isimlerle müzik severleri kendi çatısında buluşturmaya devam ediyor. Grand Müzik şirketi ünlü Bir çok sanatçı yelpazesi ile farklı ve renkli bir çok proje ile adını müzik camiasında altın harflerle yazdırmayı başardı. Türkiye ve Avrupa’da Müzik severlerle yeni isimleri keşfeden Grand Müzik iddalı isimler ile anlaşmalara devam ediyor. 

Klip Link: https://youtu.be/M0mNNAppprE

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Ahsen Almaz
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