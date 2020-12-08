Nihan Şahenk Sen Çal Kapımı dizisine dahil oldu! 

HABER: ASLAN SAYIM

Fox Tv'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisine, başarılı oyuncu Nihan Şahenk dahil oldu. Geçtiğimiz günlerde Mucize Doktor dizisinde konuk oyuncu olarak yer alan Nihan Şahenk şimdi de Sen Çal Kapımı dizisinde Suzi karakteriyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Aynı zamanda sözü müziği Can Temiz, düzenlemesi Ali Rıza Şahenk'e ait Avrupa Müzik etiketli 4. Single'ı "Uzakta Daha Güzelsin'in hazırlıklarını tamamlayan Nihan çıkış tarihi için gün sayıyor.