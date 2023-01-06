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Serap Yenici 2023 yılına "Hüzne veda isimli " yepyeni bir albümle ‘Merhaba’ diyor

Tek şarkılık single modasına rağmen müziğe uzun yıllarını  adamış ve hep değerli işlere imza atmış olan yorumcu, besteci Serap Yenici bu kez birbirinden özel 11 eserin yer aldığı Hüzne Veda isimli albümü digitalden Bordo Müzik etiketiyle müzikseverlerle buluşuyor. 

06 Ocak 2023 Cuma 12:00
Serap Yenici 2023 yılına "Hüzne veda isimli " yepyeni bir albümle ‘Merhaba’ diyor

HABER: ASLI MERCAN SARI

Özkan Turgay, Adnan Ergil, Nevzat Yılmaz, Belda Gürol, Zafer Akkaş gibi değerli  isimlerin bestelerinin ve şiirlerinin yanı sıra Sabahattin Ali’nin ‘Geçmiyor günler’ ve ‘Cevat Şakir Kabaağaçlı’ya ithaf edilen Tuncay Özsert'e ait  Bodrum için söylenilen ‘Yokuş başına geldiğinde Bodrum’u göreceksin, sanma ki sen geldiğin gibi gideceksin’ sözlerini de kendisi  besteleyerek Hüzne Veda isimq albümde yer verdi. 

Yenici, "Bugüne dek sesim ve yorumum yakıştığı  için hep hüzünlü şarkılar seslendirdim, besteledim ama albümün adı gibi ben de  bu albümle hüzne veda etmek istiyorum. Bundan sonraki albümlerde sevenlerimi enerjisi yüksek, keyif veren eserlerle buluşturmayı planlıyorum. Ama bu albüm gerçekten hüzün severler için tam bir başucu albümü olacak. Emek veren ve verecek olan herkese şimdiden teşekkür  ederim" dedi.

Türkiye'ye  sesi ve yorumu ile uluslararası dereceler getiren  ve hep kaliteli işlerle buluşturan Yenici, besteci kimliğinin yanı sıra televizyoncu kimliği ile de her zaman ayrıcalıklı projelere imza attı.  Hüzünlü şarkılardan oluşan “Hüzne Veda” albümü 2022 ye veda ederken  digital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sunulacak. Yenici, eşsiz sesi ve yorumuyla bir kez daha sevenlerini mest edecek.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Serap Yenici
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