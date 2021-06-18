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Tuğba Yurt'un başarısı ülke sınırlarını aştı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
18 Haziran 2021 Cuma 12:14
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Tuğba Yurt'un başarısı ülke sınırlarını aştı

Güzel sanatçı Tuğba Yurt'un  "Benim O" adlı şarkısı Youtube'de 41 milyon izlenmeye ulastı.Şarkı sevenleri tarafından oldukça benimsendi. Başarılı Sanatçı bu başarısı ile yurt dışındada fark edildi ve Çiğdem Bora'nın imtiyaz sahibi olduğu Avrupalı Bayan dergisi ve Gazetesi tarafından  "Yılın en iyi çıkış yapan şarkısı" ödülüne layık görüldü.

Tuğba Yurt'tan teşekkür paylaşımı 

Tuğba Yurt sosyal medya hesabının storysinden "Yılın en iyi şarkısı "Benim O" seçilmiş Almanya'da yayınlanan Avrupalı Bayan dergisi okurlarına ve dergi ekibine çok teşekkür ederim bu güzel ödül için" diyerek ödül kazanma heyecanını sevenleriyle paylaştı.

Haber Sedat Sarıkaya 

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Tuğba Yurtun Başarısı ülke Sınırlarını Aştı
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