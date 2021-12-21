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TUNCAY DİLEKÇİ 'ELLAM' YAYINDA!

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
21 Aralık 2021 Salı 15:04
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TUNCAY DİLEKÇİ 'ELLAM' YAYINDA!

ASLAN SAYIM 

1979 Almanya doğumlu olan sanatçı, 32 senedir müzik piyasasında dinleyicileriyle buluşuyor. Aslen Tokatlı olan Tuncay DilekçiAlmanya'da gece mekanlarında ve düğünlerde aktif olarak sahne almaya devam ediyor.

Profesyonel anlamda bir çok şarkı çıkaran sanatçı'nın son çalışması 'Ellam'  dinleyicilerin beğenisine sunuldu. 

Söz-Müzik :Tuncay Dilekçi'ye, Aranje ve mix-mastering  : Selçuk İnce ,Klip yönetmenliği : Yusuf RM ((Studio Red Mov) 'e Ait olan çalışma'nın Prodüktörlüğünü Polat Şenol üstlendi.

Tuncay Dilekçi'nin, Dinç Müzik Yapım etiketiyle yayınlanan "Ellam" isimli tekli çalışması, 4K çözünürlüğünde video klibiyle netd müzik'te. 

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TUNCAY DİLEKÇİ ELLAM YAYINDA
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