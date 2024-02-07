Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Makaronların Teknik Düzenlemelere Uygunluklarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İç piyasaya arz edilecek makaronların teknik özellikleri yeniden belirlenerek geçiş dönemine ilişkin hususlar düzenlenen tebliğle, makaronların girdilerine, filtrelerine ve piyasaya arz ambalajlarına ilişkin değişiklikler yapıldı.

Düzenlemeye göre, makaronların filtrelemesinde "selüloz asetat (tow)" ve "selüloz diasetat"a ek olarak "selüloz, aktif karbon, sorbitan monolaurat, polisorbat ve polisorbat 20" maddeleri de kullanılabilecek. Makaron filtresi, silindirik form dışında herhangi bir şekilde olamayacak.

Birim paketler, rengi, diğer yazı, ibare ve şekiller dahil olmak üzere aynı şekilde tasarlanmış düz ve standart paket biçimine dönüştürülecek. Paket ambalajları, üzerinde markanın yazım şekli, yazı karakteri ve boyutu, paket üzerindeki konumu standart hale getirilecek. Paketlerin üzerine markanın logosu, simgesi veya sair işaretleri konulamayacak.

Paketlerin ön ve arka yüzeylerine yüzde 65 uygulanan sağlık uyarısının kapladığı alan yüzde 85’e çıkarıldı.

Daha önce paketlerin ön yüzeyinde birleşik resimli sağlık uyarısı, arka yüzeyinde genel Türkçe yazılı uyarı uygulanırken, düzenlemeyle ön ve arka yüzeylerin her ikisinde de birleşik resimli sağlık uyarısı uygulanması zorunlu hale getirildi.

Paketlerin kısa yan yüzeylerinin tamamına genel uyarı ve bilgi mesajının, paket açıkken görünür olan iç yüzeyin yüzde 50’sini kaplayacak şekilde genel uyarının uygulanması zorunlu kılındı.

Makaron üzerine marka standart şekilde yazılabilecek, uç kağıdı ve sigara kağıtları üzerinde markanın logosu, simgesi veya sair işaretleri konulamayacak. Makaron kolisi rengi, koli üzerine yazılacak marka, ibare ve diğer unsurlar standart biçime dönüştürülecek.

Eski paketler için son tarih 31 Aralık

Bandrolün kapak üzerine dikey olarak ortalanmış şekilde, lak, vernik, selefon veya herhangi bir kaplama yapılmamış uygulama zeminine yapıştırılması zorunlu olacak.

Yeni düzenlemelere uyum sağlanması için üreticilere 30 Haziran 2024'e kadar, eski paketlerin piyasada bulunması için de 31 Aralık 2024'e kadar süre tanındı.