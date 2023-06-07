İSTANBUL - Maltepe Belediye Meclisi, olağan gündemle toplanarak Haziran ayının ilk oturumunu gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Ali Kılıç başkanlığında toplanan mecliste Başkan Kılıç açılış konuşması gerçekleştirdi. Ali Kılıç, tekrar Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ı kutlayarak, seçim sürecinin sağlıklı ve demokratik şekilde geçmesine katkı sunan herkese teşekkür etti. Maltepe’de oylarını yüzde 49’dan yüzde 63 seviyelerine çıkartarak ciddi bir başarı sağladıklarına değinen Kılıç, Cannes Uluslararası Film Festivali’nde ödül alan Merve Dizdar’ı da tebrik etti. Haziran ayında hayatını kaybeden devlet adamları, sanatçılar ve büyükleri de anan Kılıç, Arnavutluk’un Elbasan kentiyle kardeş belediye olduklarını anlatarak, buradaki çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Kılıç, seçimlerde Cumhur İttifakı’nın “Adlarımız farklı ama soyadımız Türkiye” ile Millet İttifakı’nın “Daima Sevgi Kazanacak” sloganlarını Maltepe’de aldığını ifade ederek, bu dilin ülke sathına yayılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

100. Yıl Parkı

Belediyenin 19 Mayıs etkinlikleri, depremle ilgili yardım çalışmaları, eğitim çalışmaları ve sportif etkinlikleriyle de ilgili bilgi veren Kılıç’ın konuşması sonrası mecliste grubu olan partilerin sözcüleri, seçimler ve gündeme ilişkin konuşma gerçekleştirdi. Konuşmalar sonrası gündemde olan 2 madde oy birliği, 2 madde de oy çokluğuyla Meclis’ten geçti. Gündemin ikinci maddesinde belediyenin İdealtepe, Bağdat Caddesi, Eray Kent Sokağı’nda yaptığı parka 100. Yıl Parkı verilmesi kararlaştırıldı.

HABER: METE YILMAZ