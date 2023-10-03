Maçla ilgili açıklamalarda bulunan Fransız stoper Varane ise Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimallerine ilişkin soruya "Bence, bunu başarabiliriz. Zorlu bir organizasyon ama iyi bir anlayışa sahip, kaliteli bir takımız. Sezona istediğimiz gibi başlayamadık, oyunumuzu geliştirmeye ihtiyacımız var. Yine de, en iyi takımlarla baş edebileceğimizi düşünüyorum." yanıtını verdi.

Hücum hattında daha etkili oynamaları gerektiğini söyleyen Varane, "Bu turnuvada, ayrıntılar belirleyici rol oynayabiliyor. Gerçek şu ki, gol yollarında daha etkili olmalıyız. Kazanacak kaliteye sahibiz." ifadelerini kullandı.

Bu arada Manchester United'da Martinez'in yanı sıra Luke Shaw, Tyrell Malacia, Aaron Wan-Bissaka, Kobbie Mainoo, Amad Diallo, Donny van de Beek ve Jadon Sancho, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Henüz tam iyileşemeyen Sergio Reguilon'un durumunun ise maç öncesi netlik kazacağı öğrenildi.

AA