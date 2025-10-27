MANİSA

Aynı zamanda (TADEF) Manisa Azerbaycan Kültür Evi Derneği Kurucu Başkanıda

olan Seyfettin Ayakyay için Ehlibeyt Camiinde geçtiğimiz gün cenaze namazı kılındı.

Manisa Basın Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Alaettin Yakın; ''Manisa bir duayenini kaybetti. Seyfettin Ayakyay çok değerli bir abimiz kurucu üyemizdi. Acımız tarifsiz ve yeri asla doldurulamaz. Mekanı cennet olsun. Kederli Ailesine, basın camiasına ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum'' dedi.

Ayakyay'ı son yolculuğuna kadar yalnız bırakmayan Manisa Basın Cemiyeti yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra, cenaze namazına (TADEF) Manisa Azerbaycan Kültür Evi Derneği üyeleri,

Azerbaycan Şehit ve Gazi Aileleri Başkanı Rada Abbas,

Reaksiye TV yönetim kurulu başkanı Zaur Garipoğlu,

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Kılıç, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz, Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Enes İzci, Manisa ASKF Başkanı Erol Timur, Manisa Dostlar Meclisi üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve dostları katıldı.

Türk bayrağı ve Azerbaycan bayrağına sarılı tabutunun başında sevenleri gözyaşlarını tutamadı.

Kılınan cenaze namazının ardından Seyfettin Ayakyay'ın naaşı Çatalca Mezarlığına defnedildi.

Haber - Hasret Dilek Delier