Haber: Beyza Betül Cihan

Ruhsatsız tabancasıyla kurşun yağdıran saldırganın hedefinde dükkan çalışanları vardı. Saldırı sonucunda bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, bir kişi ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçedeki İstasyon Caddesi üzerindeki bir pizza restoranında çalışan Ferhat K., henüz belirlenemeyen bir nedenle aynı restoranda çalıştığı iş arkadaşları Sultan Zencirci (27) ve Gül D.'ye (45) ruhsatsız silahıyla ateş etti.



Her iki kadın kanlar içinde yerde kalırken, Ferhat K. ise motosiklete binerek hızla olay yerinden kaçtı.



İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, Sultan Zencirci'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini, Gül D.'nin de yaralandığını belirledi.

Toplumda yaşanan bu tür şiddet olayları, güvenlik endişelerini artırmakta ve kamuoyunda tedirginlik yaratmaktadır. Ruhsatsız silahların kontrolsüz bir şekilde kullanımının topluma ve bireylere yönelik ciddi tehlikeler oluşturduğu bir kez daha hatırlatılmaktadır.