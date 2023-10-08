Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Yarınki Katar Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Organizasyonda, şampiyonluk adayı Red Bull sürücüsü Max Verstappen 'in 13, takım arkadaşı Sergio Perez'in 2, Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın ise 1 yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

Katar'daki 57 turluk yarış ise yarın TSİ 20.00'de start alacak.

Verstappen, sprint yarışında aldığı puanlarla yarınki Katar yarışı dahil 6 Grand Prix öncesinde rakiplerinin kapatamayacağı puan farkına ulaştı ve şampiyonluğunu ilan etti.

Sprint yarışını, McLaren'in Avustralyalı sürücüsü Oscar Piastri ilk sırada tamamlarken Verstappen ikinci sırada, McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris ise üçüncü sırada bitirdi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.