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Eğitim kurumu sınıf, alan zümreleri, konu soru dağılım tablolarına göre söz konusu örneklerde yer alan soru şekillerine uygun sınav sorularını hazırlayacaklar.

Örnek soru kitapçıklarındaki soruların çözüm videoları, öğrencilerin girecekleri yazılı sınav lardaki sorulara verecekleri cevaplarla ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlayacak.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, öğrencilerin erişimine açılan örnek soru kitapçıkları, öğretmenlere sınav uygulamalarında rehber niteliği taşıyor.

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