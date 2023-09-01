İSTANBUL (AA) - Geleneksel okula dönüş kampanyalarını haftalar önce başlatıp öğrencilerin ihtiyaçlarına göre çeşitlendiren MediaMarkt, fırsatlarına dizüstü bilgisayarları, kablosuz mouseları, tabletleri, oyuncu kulaklıklarını ve çeşitli ürünleri ekliyor.

Şirket açıklamasına göre, MediaMarkt, farklı seviyelerden milyonlarca öğrencinin ihtiyaçlarına yönelik kampanyalar düzenlemeyi sürdürürken, haftalar önce başlattığı okula dönüş kampanyasına yeni ürünleri dahil etti.

Bu ürünler arasında bilgisayar deneyimini kolaylaştıracak kablosuz mouse ve oyuncu kulaklıkları, farklı yaşlardan öğrencilerin ve ebeveynlerinin tercihi olacak akıllı tabletler ve dizüstü bilgisayarların yanı sıra çay makineleri ve daha fazlası bulunuyor.

5 Eylül'e kadar sürecek kampanya kapsamında; Lenovo M10 10.1'/ 4 GB Ram/64 GB/ tablet 4 bin 799 TL'den, HP 150 kablosuz mouse 249 TL’den, Casper C500.1155-8V00T-G-F/Core i5-1155G7 İşlemci/8GB RAM/500GB SSD/15.6 dizüstü bilgisayar 10 bin 999 TL'den, Logitech G G432 DTS 7.1 Surround Oyuncu Kulaklığı 1.669 TL'den, HP 330 kablosuz klavye ve mouse seti 699 TL'den satışa sunulacak.

MediaMarkt'ın kampanyası hem Türkiye genelindeki 95 mağazasında hem de online alışveriş sitesi mediamarkt.com.tr'de geçerli olacak.