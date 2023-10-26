Berlin

Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz'in karı, üçüncü çeyrekte, teslimat sorunları ve sertleşen rekabet dolayısıyla durgun seyreden piyasa koşulları nedeniyle azaldı.

Mercedes-Benz, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin nihai finansal sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, şirketin temmuz-eylül döneminde düzeltilmiş faaliyet kârı (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 azalarak 4,9 milyar avroya geriledi.

Söz konusu dönemde satışlar ise yüzde 1,4 azalarak 37,2 milyar avroya geriledi.

E-Serisi'ndeki model değişiklikleri ve döviz kuru da Mercedes'in bilançosunu etkiledi. Artan faiz oranları ve kredi riskleri hareketlilik (mobilite) finansmanı bölümündeki kârın üçte birden fazla düşmesine neden oldu.

Alman üreticinin araç teslimatları, üçüncü çeyrekte geçen yıl aynı çeyreğine göre yüzde 3,7 düşerek 510 bin 564 adede geriledi.

Teslimatlar yılın ocak-eylül döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artışla 1 milyon 529 bin 800 adede yükseldi.

Şirket, otomobil satışlarında bu yıl kâr marjının (kârın ciroya oranı) yüzde 12 ila 14 bandında olmasını beklediğini bildirdi.