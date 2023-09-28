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Emniyetteki işlemlerinin ardından M.A. serbest bırakıldı, cinayet zanlısı S.D. ile L.G, A.G. ve H.D. adliyeye sevk edildi.

Alanda iş makinesiyle yapılan kazıda Orhan Osman G'nin kemiklerine ulaşıldı.

S.D. ifadesinde cinayeti kendisinin işlediğini itiraf ederek, L.G'nin ağabeyi tarafından darbedilip fuhşa zorlandığı gerekçesiyle kendisinden yardım istediğini iddia etti. S.D, bunun üzerine L.G'nin ağabeyi Orhan Osman G'yi Akdeniz ilçesi Puğkaracadağ Mahallesi'nde av tüfeğiyle öldürüp ormanlık alana gömdüğünü söyledi.

Polis, soruşturma kapsamında Orhan Osman G'nin kız kardeşi L.G, kuzeni S.D. ile yakınları A.G. H.D. ve M.A'yı gözaltına aldı.

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Bu kapsamda kurulan özel ekip , 2019'da kaybolan Orhan Osman G'nin (39) öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine aile yakınlarını takibe aldı.

MERSİN AA- Kentteki faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince çalışma başlatıldı.

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