İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, kamu malına zarar veren, bir kamu görevlisinin konutuna molotofkokteyli atan ve bazı sokak eylemlerine katılan 5 zanlının adresine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.