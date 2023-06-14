Ankara

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından TYÇ logolu mezuniyet belgelerinin tanıtımı için bir otelde tanıtım programı düzenlendi.

Programın açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, TYÇ'nin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ile uyumlu şekilde tasarlanan genel, mesleki ve akademik eğitim ve öğretim programları ile kazanılan tüm yeterlilik esaslarını gösteren ulusal yeterlilikler çerçevesi olduğunu söyledi.

İş gücü piyasasında ihtiyaçların hızla değiştiğini belirten Alpkan, iş gücü konusunda talep edenin tam olarak ne talep etmesi, arz edenin ise ne arz etmesi gerektiğini bilmediğini dile getirdi.

TYÇ'nin Türkiye'de eğitim ve öğretim sistemi içerisinde ve diğer öğrenme ortamlarında kazanılan kalite güvencesi sağlanmış tüm yeterlilikleri kapsadığına dikkati çeken Alpkan, "Türkiye'nin nitelikli iş gücü arz ve talebini dengelememiz ve koordine etmemiz gerekiyor. Bugün geldiğimiz bu nokta bunun önemli bir aşamasıdır." dedi.

Bugün 40 üniversitenin TYÇ'de yer alan yeterliliklerden sorumlu olduğunu vurgulayan Alpkan, "Bunu daha da iyileştirmek, nitelik ve nicelik olarak artırmak, daha çok lisans ve ön lisans programına bu TYÇ logosunu vurmamız gerekiyor." diye konuştu.

"TYÇ logosu o programın kalite güvence süreçlerini gösterir"

MYK Başkanı Cemal Cihan Coşkun da TYÇ'nin Türkiye eğitim, öğretim ve yeterlilik sisteminin Avrupa'ya ve dünyaya açılan penceresi olduğunu söyledi.

Mezunların sahip oldukları diploma ve belgeleri kullanarak yurt içinde ve yurt dışında eğitim ve istihdam fırsatlarına erişiminin kolaylaşmasının TYÇ'nin nihai hedefi olduğunu belirten Coşkun, şöyle konuştu:

"Diploma, sertifika veya belgenin üzerinde TYÇ logosunun bulunması, o programın kalite güvence süreçlerinin etkin bir şekilde işletildiğini gösterir. Avrupa Yeterlilikler Çerçevesine açık bir referans taşıdığını belirtir. Yeterliliğe erişim süreçlerinin güvenilir ve şeffaf olduğunu gösterir. Tüm bunlar önümüzdeki süreçte TYÇ logosuna sahip diploma ve belgelerin hem yurtiçi hem de yurtdışında eğitim kurumları ve işverenler tarafından talep edilen ve kabul gören yeterliliklere dönüşeceğinin açık emareleridir."

Yükseköğretim sistemindeki 30 bini aşkın yeterlilikten 142 diploma programının TYÇ'nin ilgili seviyesine yerleştirildiğini aktaran Coşkun, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sarih hedeflerle çıktığımız bu yolun henüz çok başındayız. Bu sebeple bugün gerçekleştireceğimiz programın teşvik edici yönünü oldukça önemsiyoruz. Diploma ve belgelerde yer alan TYÇ logosu nitelikli işgücünün oluşmasında kurumlar arasında oluşturulan güçlü koordinasyon ve iş birliğinin göstergesi niteliğindedir."

TYÇ logosuna sahip diploma ve belge sayısını ilerleyen süreçte artırmayı hedeflediklerini bildiren Coşkun, bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın talimatları doğrultusunda çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini kaydetti.

Konuşmalarına ardından, TYÇ'de yer alan yükseköğretim yeterliliklerinden sorumlu 40 üniversitenin yöneticilerine anı plaketi takdim edildi.

Programa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanvekili Prof. Dr. Haldun Göktaş, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Çufalı, MYK Yönetim Kurulu Üyesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener ve davetliler katıldı.

AA