Haber: Damla Oya Erman

İngiliz baş tasarımcı Peter Hawkings'in Tom Ford'un Milan'daki ilk gösterisini gerçekleştirdiği bu beş günlük etkinlik, yoğun yağmurların ara sıra parladığı güneşli anlarla işaretlendi.Bu yağmurlar, birçok sunumun gecikmesine ve bazı durumlarda - özellikle Gucci'nin gösterisi - organizatörlerin mekanlarını değiştirmek zorunda kalmasına neden oldu.

Ancak yağmurlar, haftanın atmosferini olumsuz etkilemedi. Milan'ın modaya yeni yön veren tasarımcılarından Sabato de Sarno'nun Gucci'nin yeni yaratıcı direktörü olarak atanması ve Tom Ford'un uzun süreli öğrencisi olan İngiliz tasarımcı Peter Hawkings'in Milan'daki ilk gösterisi gibi birçok yeni başlangıç, büyük beğeni topladı. Ayrıca Prada, Ferragamo, Fendi ve Bottega Veneta gibi İtalya'nın moda başkentinde tanıdık yüzler de bu sezonun ana estetiği olan özenli şıklığın hala bir numaralı öncelik olduğunu bir kez daha kanıtladı. Bu sezon, trikolar, kısa şortlar, kırmızı deri ve iyi dikişli ceketler gibi öğelerle temsil edilen sıcak feminenlik şeklinde kendini gösterdi.

Versace, dondurma tonlarında bir 1960'lar estetiği sundu.

Ancak her marka aynı vizyona sahip değildi - özellikle de haftanın vahşi koleksiyonlarına imza atan Diesel gibi. Diesel, sahnede büyük bir çamaşırhane jeans, geri dönüştürülmüş denim ve eski posterlerin yırtılmış grafiklere dönüştüğü distressed giysiler koleksiyonunu sergileyerek moda haftasının enfant terrible'ıydı ve sezonun en vahşi sunumu oldu.

Ancak genel olarak, bu etkinlikler İtalya'nın modada Paris'e olan en büyük rakibi yapan bir tutarlılık sergiledi.

Alışıldık gibi, film yıldızları ve A-listeler, ön sıraları sanki bu işleri tam zamanlı bir işleriymiş gibi süsledi. Gucci, Julia Roberts, Ryan Gosling, Gabrielle Union, Jessica Chastain, Paul Mescal ve Jodie Comer gibi VIP misafirlerin sadece birkaçıyla en kalabalık katılıma sahipti. Prada'yı desteklemek için Emma Watson, Scarlett Johansson ve Benedict Cumberbatch geldi, Kate Moss, Linda Evangelista ve Naomi Campbell ise Fendi'de bir arada oturdular. Liste uzayıp gidebilir.

Milano'dan Ana İncilerimiz İçin Okumaya Devam Edin.

Her Şey Eskisi Gibi Yeniden

Anna Wintour, bir zamanlar modanın geriye değil, ileriye bakmakla ilgili olduğunu söylemiş olabilir (2009 yapımı "The September Issue" belgeselinde), ancak Milan'daki birçok marka, İlkbahar-Yaz 2024 koleksiyonlarını hazırlarken geçmişlerine ve arşivlerine geri döndü.

Kim Jones, Fendi'de bunu ilk yapan oldu ve marka, Karl Lagerfeld tarafından tasarlanan 1999 İlkbahar-Yaz koleksiyonundan ilham alan, streamline tasarımlardan oluşan bir diziyle haftayı açtı - ancak yaratıcı aynı zamanda Roma'nın klasik heykellerini de ilham kaynağı olarak gösterdi.

Prada, sallanan saçaklarla dikkat çeken 1920'ler flapper kızını referans aldı, ardından '40'lar ve '80'lerle ilgili bir dizi erkek giyim silueti sundu; geniş cepli ahşap kaputlar, gri ve lacivert takımlar ve romper şortlar. Ayrıca, '60'lar ve '90'lar izleri vardı, en iyi örnek, modeller pistte yürürken arkalarında uçuşan organze ve gazar (bir tür ipek) elbise olan kolsuz bir kaymaydı.

Prada'nın gösterisindeki göz alıcı ipek elbiseler önemli bir an oluşturdu.

Tom Ford'da, yeni tasarımcı Peter Hawkings, Gucci'nin 1996 İlkbahar-Yaz koleksiyonunun en büyük hitlerine saygı gösterdi - dar kadife takımlar, açık düğmeli ipek bluzlar ve yüksek topuklu ayakkabılarla kombinlenmiş kısa şortlar - ancak biraz daha sakin bir yaklaşımla.

Versace, 1995 İlkbahar-Yaz Atelier Versace arşivlerine daldı ve ikonik saatinde ceketler, dama tahtası tarzları ve georgette ve jerseydeki keskin minik elbiseleri yeniden ziyaret etti ve 1960'ların estetiğine sorbet renkler ve siluetler ekledi ki bu dönemin Brigitte Bardot veya Priscilla Presley tarafından rahatlıkla giyilebilecek tarzlardı.

Daha fazla '90'lar nostaljisi Tod's ve Philosophy di Lorenzo Serafini'de görüldü, Max Mara tasarımcısı Ian Griffiths ise Birleşik Krallık'ın Tarım Ordusu'ndan (savaş sırasında erkekler çiftlikleri denetlemek üzere 1939'da oluşturulan tamamen kadın bir işgücü) ilham aldı ve işlemeli elbiseler, tam vücut tulumlar, jodhpur pantolonları ve paraşüt kayışlı korseler içeren bir dizi sundu.

Geçmişi geleceğe yansıtan marka, Moschino oldu. 40. yılını kutlamak için marka, Franco Moschino'nun 1983 ile 1993 arasındaki tasarımlarından bazılarını yeniden düşünmeleri için stilistler Carlyne Cerf de Dudzeele, Katie Grand, Lucia Liu ve Gabriella Karefa-Johnson'ı görevlendirdi ve her biri 10 görünüm oluşturdu.

Kreatif direktör Jeremy Scott olmadan hazırlanan son Moschino koleksiyonu stilistlerin işbirliğiyle oluşturuldu.

Oluşan koleksiyon, Cerf de Dudzeele'nin sade siluetlerine (Moschino'nun en zamansız klasiklerine bir saygı) - Karefa-Johnson'ın çıkıntılı mücevherlerine ve dantel elbiselerine kadar bir dizi tarzın eğlenceli bir karışımıydı; Lucia Liu'nun aşırı romantik ve çok tüylü elbiseleri; ve Brand'ın "Loud Luxury" sunumu, vücut parçaları ile boyanmış siyah ve beyaz vücutlarla ve elit dansçılar tarafından modellenmişti.

Dönüşler ve Yeni Başlayanlar

Gucci ve Tom Ford, sezonun en çok beklenen başlamaları olabilir, ancak sürprizlerden uzak değildi.

Geçen Şubat ayının modasını atlayarak Los Angeles'ta ve daha yakın zamanda Cannes'ta göstermeye karar veren Donatella Versace, markanın modanın - ve pop kültürünün - zamanına dokunabilme gücünü kanıtlayan yıldızlarla dolu bir sunumla Milan'a geri döndü. Kendall Jenner, Gigi Hadid, Natalia Bryant ve Precious Lee hepsi pistine çıktı, Claudia Schiffer ise şovu kapattı - 53 yaşındaki Alman modelin beş yıl boyunca podyumda yürüdüğü ilk kez.

1990'ların süpermodeli Claudia Schiffer, Versace gösterisi sırasında podyuma geri döndü.

Dolce & Gabbana'da da süpermodel gücü hissedildi; Naomi Campbell, şovun son görünümünü giydi, bir dönem iç çamaşırı olarak dantel iç çamaşırların ana teması olduğu koleksiyonun neredeyse ayakta alkışlandığına tanıklık etti.

Bally'de yeni tasarımcı Simone Bellotti, giyilebilir ve cesur bir kadın koleksiyonuyla memnuniyetle karşılandı; Fiorucci'nin yeni yaratıcı direktörü Francesca Murri, akışkan, kesişen görünümler koleksiyonu ile etiket için yeni bir dönemin sinyallerini veren bir koleksiyon sundu.

2016 yılında tanıtıldığından bu yana neredeyse bir kült takipçisi yaratan İtalyan The Attico, Milan'da ilk podyum gösterisini de büyük beğeni topladı.

Ancak en ilham verici dönüşlerden biri Bottega Veneta'nın dönüşüydü. Bu aslında tasarımcının marka için dördüncü kez gösteri sunduğu olmuş olsa da İlkbahar-Yaz 2024 koleksiyonu, Blazy'nin "İtalyan üçlemesi"nin kapanmasından sonra geldi - önceki sezonlarda İtalya'ya olan saygısıydı.

Pharrell Williams'ın Louis Vuitton'daki yıldızlı debütü sevinç yarattı.

Bu yeni başlangıç için Fransız-Belçikalı tasarımcı, konukları "bir macera"ya götürdü ve dünya genelinden etkilerden ilham aldı, bu da bir döşeme haritası üzerinde uçan balıklar, yengeçler ve penguenlerin illüstrasyonlarıyla soyut olarak yeniden üretildi. Modeller, her birinin kendi hikayesi ve gitmesi gereken yerleri olan gezginleri temsil etti - tatilciden triko bir mayo giyen ofis çalışanına kadar ve kaçamak yapmaya istekli olan kişi, büyük rafya pom pom'lar ve tığ işi eteklerle fransız etekler giyen eteklerle. Tüm sunum, çeşitlilik ve zanaatın dersiydi ve Blazy'nin vizyoner dünyasının daha fazla ipucunu sunuyordu.

Sinematik Setler ve Gösterisel Gösteriler

Kıyafetlerin yanı sıra birçok marka, moda haftasında setlerini ana konu haline getirdi.

Diesel, gösterileri için göz kamaştırıcı sahne düzenlemeleri konusunda veterandır - geçen sezonun dev prezervatif dağı gibi hatırlanır mısınız? - ve bu sefer eski bir demiryolu alanında açık havada bir ravenin gerçekleştiği yere 7000 kişiyi (ki bunlardan 6000'i halk üyeleriydi) davet etti ve pistini yağmur altında büyük bir ekrana yansıttı.

Fendi'nin pisti, set tasarımının bir parçası olarak evin imza çantalarından Baguette ve Peekaboo gibi 20 feet mermer etkisiyle süslendi.

Birkaç saat önce, Cavalli, misafirleri büyük sallanan tropikal bitkiler ve yemyeşil çiçeklerle dolu bir sahneye davet ederek bir orman ilhamlı bir sunum düzenledi, bu da koleksiyonun hayvan motifleri ve '70'ler hippi-rocker estetiğine uydu.

Fendi, Milan showroomunu evin imza çantalarından Baguette ve Peekaboo gibi 20 feet mermer etkisiyle süsledi; Prada ise Fondazione Prada mekanının tavanından sızan ince, yapışkan maddelerle dolu gossamer benzeri salyangozları tercih etti, bu da modeller arasında sıvı duvarlar oluşturmak için kullanıldı.

Missoni'de sanatçı Shawn Kolodny'nin büyük gümüş küreleri, giysilerin renklerini bozdu ve oranları bozdu.

Bazı şovlar Milano'yu ana arka plan olarak kullandı: The Attico, Batı Milano'daki bir konut sokağını kapatıp Sabato de Sarno dahil katılımcıları oraya özel olarak yerleştirilen rahat deri koltuklarda oturttu. Gucci, başlangıçta gösterisini Accademia di Brera, Milan'ın güzel sanatlar akademisi dışında yapmayı planlıyordu, ancak şiddetli yağmur nedeniyle sonunda markanın merkezine çekilmek zorunda kaldı.

Sonuç olarak, bazı markaların setleri Milan Moda Haftası'nın ana konuşma noktalarından biri haline geldi.

Sunnei'de, genellikle dış kutulardan çıkan ve genellikle etkileşimli sunumlarıyla bilinen bir marka, izleyicilere her bir görünümünü sırayla derecelendirmeleri için birer 10 numara tahtası verdi - herkesin eleştirmen olduğu sosyal medya çağında modanın geçiciliği üzerine bir meta-yorumdu.

Pazar günü Stockholm doğumlu tasarımcı Beate Karlsson, Avavav'dan yüksek enerjili, eğlenceli bir şov seçti ve modellerin göz makyajı dolu sahte gözyaşları süzülürken çılgınca ileri geri koştuğu bir şovu izledi, bazıları yarı çıplak, bazıları sadece bir ayakkabı veya sırtı açık gömlek giyerken "Add back!?" yazan gömlekler giyiyordu - günümüz modası ekosisteminin hızlı tasarım süreçlerini ve yaratıcıların genellikle içinde bulunduğu imkansız zaman sıkışmalarını ele alan manik, ironik ve hicivli bir sondu. Yoğun bir haftanın iyi bir sonuydu.

Sabato de Sarno'nun Gucci'nin yaratıcı direktörü olarak ilk gösterisi, haftanın önemli anlarından biriydi.

Koleksiyon, Tom Ford'un markadaki döneminden esinlenen ışıltılı, kısa elbiseler ve ince parti elbiseleriyle doluydu.

Son yılların en ticari odaklı koleksiyonlarından biri olarak kabul edildi.