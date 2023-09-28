Haber: Mert Osman Erman

O, Harry Potter filmlerinin sekizinden altısında Profesör Albus Dumbledore'u canlandırmasıyla en çok tanınan kişiydi.

Dublin doğumlu yıldız, altı on yıllık kariyeri boyunca televizyon, sinema, tiyatro ve radyo alanlarında çalıştı. Dört adet Bafta ödülü kazandı.

Eşi Lady Gambon ve oğlu Fergus, "sevgili eş ve baba"larının zatürre nedeniyle hastanede ailesinin yanında huzur içinde vefat ettiğini söylediler. Sir Michael'ın ailesi çocukken Londra'ya taşınmıştı, ancak ilk sahne performansını 1962'de Dublin'de Othello prodüksiyonunda gerçekleştirdi.

Kariyeri, Londra'daki Laurence Olivier Ulusal Tiyatro oyunculuk topluluğunun orijinal üyelerinden biri olduğunda yükselişe geçti. Ulusal Tiyatro prodüksiyonlarındaki performansları için üç Olivier ödülü kazandı.

ITV dizisi Maigret'te Fransız dedektif Jules Maigret'i oynadı ve Dennis Potter'ın BBC'deki The Singing Detective'ındaki rolüyle de tanındı.

Sir Michael, 2003 yılında Richard Harris'in ölümünden sonra büyücülük okulu Hogwarts'ın müdürü olan Dumbledore rolünü üstlendiği Harry Potter serisinde başrolü aldı. Diğer film çalışmaları arasında Dad's Army'nin büyük ekran uyarlaması, Gosford Park ve Kral George V'yi canlandırdığı The King's Speech bulunuyor.

2010 yılında Jane Austen'ın Emma'sının uyarlamasındaki Mr. Woodhouse rolü ve 2002 yılında Lyndon B. Johnson'ı canlandırdığı Path to War'daki rolü ile Emmy ödülüne aday gösterildi. Ayrıca 1997'de David Hare'ın Skylight oyunundaki rolü için bir Tony adaylığı aldı.

1998 yılında eğlence endüstrisine hizmetleri nedeniyle şövalyelik unvanı aldı. İrlanda doğumlu olmasına rağmen çocukluğunda İngiliz vatandaşı olmuştu.

Oyuncu, tiyatro sahnesinde son kez 2012 yılında Samuel Beckett'ın All That Fall oyununun Londra prodüksiyonunda görülmüştü.

Taoiseach (İrlanda Başbakanı) Leo Varadkar, "Büyük bir oyuncu. Beckett, Dennis Potter veya Harry Potter'da sahne alsın, her performansa tümüyle kendini verirdi." şeklinde övgüde bulundu.