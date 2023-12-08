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Milli takımda daha önce Balkan kros ve Türkiye kros şampiyonalarında birincilikleri bulunan sporcular yer alıyor. Organizasyonda madalya mücadelesi verecek ay-yıldızlı atletler İstanbul Havalimanı'ndan Brüksel'e gitti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 10 Aralık Pazar günü başkent Brüksel'de başlayacak şampiyonada 23 milli atlet mücadele edecek.

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