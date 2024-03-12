Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Busto Arsizio kentinde düzenlenen 1. Dünya Olimpiyat Kota Elemeleri'nde erkekler 80 kiloda mücadele eden Kaan Aykutsun, çeyrek finalde Güney Koreli Jinjea Kim'i yendi.

Yarı finale yükselen milli boksör Kaan, böylece Paris 2024 kotası elde etti.

Bakan Bak, Paris 2024 kotası alan milli boksör Kaan Aykutsun'u kutladı

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İtalya'nın Busto Arsizio kentinde düzenlenen 1. Boks Olimpiyat Kota Turnuvası'nda ülkemizi erkekler 80 kiloda temsil eden ve yarı finale yükselerek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan Kaan Aykutsun'u kutluyorum. Milli sporcumuzun elde ettiği sonuçta emeği geçenlere teşekkür ediyor, Kaan Aykutsun'a Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum."