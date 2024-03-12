Türkiye Buz Pateni Federasyonunun açıklamasına göre Rotterdam kentinin ev sahipliği yapacağı organizasyona, 34 ülkeden 87 sporcu katılacak.
Şampiyonada Türkiye'yi Furkan Akar ve Metehan Atan temsil edecek.
Kaynak: AA
Türkiye Buz Pateni Federasyonunun açıklamasına göre Rotterdam kentinin ev sahipliği yapacağı organizasyona, 34 ülkeden 87 sporcu katılacak.
Şampiyonada Türkiye'yi Furkan Akar ve Metehan Atan temsil edecek.
Kaynak: AA
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