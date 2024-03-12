Türkiye Buz Pateni Federasyonunun açıklamasına göre Rotterdam kentinin ev sahipliği yapacağı organizasyona, 34 ülkeden 87 sporcu katılacak.

Sivasspor'da Hakan Arslan'ın sol kasık tendonunda yırtık tespit edildi Sivasspor'da Hakan Arslan'ın sol kasık tendonunda yırtık tespit edildi

Şampiyonada Türkiye'yi Furkan Akar ve Metehan Atan temsil edecek.

Kaynak: AA