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Şampiyonada Türkiye'yi Furkan Akar ve Metehan Atan temsil edecek.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu nun açıklamasına göre Rotterdam kentinin ev sahipliği yapacağı organizasyona, 34 ülkeden 87 sporcu katılacak.

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