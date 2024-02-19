Başkent Sofya'da gerçekleştirilen şampiyonanın sekizinci gün akşam seansında ay-yıldızlı sporculardan 109 kiloda Muhammed Emin Burun ve Onur Demirci, podyuma çıktı.

Silkmede, milli sporculardan Onur Demirci 207 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya kazanırken, toplamda ise milli sporcu 375 kiloyla dördüncü sırada yer aldı.

Ay-yıldızlı haltercilerden Muhammed Emin ise silkmede 191 kiloluk kaldırışıyla 11'inci, toplamda ise 357 kiloyla sekizinci sıraya yerleşti.

Silkmede, Azerbaycan'dan Dadash Dadashbaylı 212 kiloyla birinci olurken, bu sporcu toplamda da 388 kiloyla birincilik elde etti. Toplamda Bulgaristan'dan Hristo Hristov 380 kiloyla ikinci sırada yer aldı.

Silkmede Almanya'dan Matthaeus Hofmann 206 kiloluk kaldırışıyla üçüncü sırada, toplamda ise bu sporcu 378 kiloyla yine üçüncü sıranın sahibi oldu.

Milli sporcular böylece şampiyonada şu ana kadar 5 altın, 8 gümüş, 8 bronz olmak üzere toplam 21 madalya kazandı.

Milli halterci Demirci: Bütün Türkiye'ye armağan olsun

Onur Demirci, madalya töreninin ardından duygularını AA muhabirine anlattı.

Milli sporcu, Avrupa Şampiyonası'nda bugün kürsüye çıkacağına dair önceki röportajda söz verdiğini belirterek, "Sözümü tuttum, Allah'ın izniyle ya gümüş ya bronz bekliyorduk, gümüş madalyayı aldık. Rabbime şükürler olsun emeklerimiz boşa çıkmadı. Rabbim daha iyilerini de nasip eder inşallah, önümüzdeki yarışmalara daha iyi hazırlanacağız." diye konuştu.

Avrupa'da 2022'de büyüklerde bronz madalya kazandığını hatırlatan Onur, "Bütün Türkiye'ye armağan olsun, bu Avrupa'da büyüklerde ilk gümüş madalyam." dedi.

Olimpiyat hedefi için de milli halterci Onur, "Allah'ın izniyle 2028 Olimpiyatları'nda bayrağımızı göndere çekmek istiyorum." şeklinde konuştu.