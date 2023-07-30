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MV Agusta ekibinin Alman pilotu Marcel Schroetter ikinci sırayı aldı. Aynı takım adına yarışan ve yağmur yağdığında lastik değiştirmeyerek pistte kalmayı tercih eden Bahattin Sofuoğlu, üçüncü olarak Çekya'da ikinci kez podyuma çıktı.

Yağmur nedeniyle ıslanan pistte gerçekleşen yarışı kazanan PETRONAS MIE Racing Honda takımının Büyük Britanyalı pilotu Tarran Mackenzie, şampiyonadaki ilk zaferini elde etti.

Most Pisti'nde yapılan yarışta hava şartları belirleyici oldu.

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