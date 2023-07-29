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Sürücüler klasmanında Bautista 395 puanla zirvede yer alırken, Toprak 341 puanla ikinci, Rea ise 226 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Toprak, Çekya'daki ilk yarışı 12. sırada tamamlayan genel klasman lideri İspanyol Alvaro Bautista ile puan farkını 54'e indirdi.

Pistin ilerleyen turlarda kurumaya başlamasıyla bu kez lastik avantajını ele geçiren Toprak, damalı bayrağı ikinci sırada gördü. Yarışı Büyük Britanyalı Jonathan Rea kazanırken, İtalyan Danilo Petrucci ise üçüncü sırayı aldı.

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