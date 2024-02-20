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Atışı sayesinde yeni rekorun sahibi olan milli ciritçi, büyük sevinç yaşadı.

Cirit atma branşında mücadele eden İran asıllı Türk para atlet Muhammed Khalvandi , 51.60 atarak bu alanda Azerbaycan adına yarışan Hamed Heidari'ye ait büyükler dünya rekoru olan 51.42'lik dereceyi 18 santimetre geliştirdi.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde düzenlenen yarışma, 5 ülkeden 300'e yakın sporcunun katılımıyla başladı.

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