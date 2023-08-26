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Finalde dereceye giren ilk üç kadın ve ilk üç erkek sporcu 2024 Paris Olimpiyatları'na doğrudan kota hakkı kazanacak.

Yarı finali geçen 18 kadın ve 18 erkek sporcu 27 Ağustos'ta yapılacak finallerde kota mücadelesi verecek.

Yarın yapılacak erkekler yarı finalinde sporcular ilk 18'e kalmak için yarışacak. Erkekler yarı finalinde Türkiye'yi Buğra Ünal temsil ediyor.

36 sporcunun mücadele ettiği yarı finalde milli sporcu İlke Özyüksel , eskrim, yüzme, koşu-atış etaplarından oluşan yarı finali toplam 1125 puanla 4'üncü sırada tamamladı ve 27 Ağustos'taki finale yükseldi.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Bath kentindeki şampiyonada ,B grubu kadınlar yarı finalinin laser run etabı sona erdi.

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