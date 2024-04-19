Ankara

Milli Savunma Bakanlığındaki eğitim programının açılışında konuşan Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlık olarak doğruları anlatmanın, bilgi kirliliği ve manipülasyonla mücadelenin hayati önemi haiz olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini söyledi.

Bu çerçevede, tüm faaliyetlerini büyük bir şeffaflık içinde gerçekleştirmeyi, çalışma alanlarına ve gelişmelere ilişkin kamuoyunu ilk elden bilgilendirmeyi sürdürdüklerini belirten Aktürk, "Yakın coğrafyamızdan başlamak üzere bölgesel ve küresel gerilimlerin arttığı, çatışmaların savaşlara evrildiği bir dönemden geçiyoruz." dedi.

Savunma ve güvenlik konularının her zamankinden çok daha önemli bir hale geldiğine işaret eden Aktürk, "Küresel ve bölgesel güvenlik denkleminde öngörülemeyen zorlukların olduğu, kırılmaların yaşandığı böylesine önemli bir süreçte görev ve sorumlulukları artan Bakanlığımız, tüm tehdit ve tehlikelere karşı ülkemizin ve asil milletimizin savunma ve güvenliğini sağlamak için aralıksız çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin de ülkenin bağımsızlığını, egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve hayati çıkarlarını korumak ve muhafaza etmek esaslarıyla cumhuriyet tarihinin en kapsamlı, en yoğun ve en etkin faaliyetlerini icra ettiğini dile getiren Aktürk, şöyle devam etti:

"86 milyon vatandaşımızın ortak ve milli meselemiz olan savunma ve güvenliğimize yönelik faaliyetlerimizin takibi, tezlerimizin bilinmesi, iyi anlaşılması, iç ve dış kamuoyuna doğru anlatılması ve dezenformasyona karşı mücadele edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda, binlerce yıllık köklü bir geçmişe ve geleneğe sahip, halihazırda dünyanın en aktif ve en güçlü ordularından biri olarak terörle mücadeleden sınır güvenliğine, uluslararası misyonlardan insani yardım faaliyetlerine kadar çok geniş bir alanda görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin faaliyetlerini doğru ve etkili bir şekilde anlatmak, sağlıklı bilgi ortamını oluşturarak dezenformasyonu engellemek, icra ettiğimiz faaliyetlerin hassasiyetine binaen gerçekleştirilen basın faaliyetlerinde aynı dikkat ve hassasiyeti gösterebilmek amacıyla bugün hayata geçirdiğimiz 'Savunma Muhabirliği Eğitimi' ile ortak, şeffaf, doğru ve etkili bir yaklaşım ve iletişim modeli ortaya koyacağımıza, bunun da sizler vasıtasıyla topluma ve kamuoyuna önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz."

ABD'den sonra en aktif ordu olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, NATO'ya da önemli katkılar sağladığına dikkati çeken Aktürk, şu değerlendirmede bulundu:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz gerek icra ettiği operasyonlarda masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için gösterdiği hassasiyet, gerekse başta Kıbrıs olmak üzere Azerbaycan, Libya, Kosova, Bosna Hersek, Katar, Somali ve daha birçok coğrafyada dost, kardeş ve müttefik ülkelere sağladığı katkılarla diğer ordular arasında mümtaz ve müstesna bir yer edinmiş, bizi biz yapan değerlerimizi ve etkin-caydırıcı-saygın niteliklerini ortaya koyarak sömürgeci değil masum ve mazlumların güvenli sığınağı olmuş, sahada ve gönüllerde muazzam kazanımlar ve başarılar elde etmiştir, etmeyi de sürdürmektedir."

Türk Silahlı Kuvvetlerinin büyük bir fedakarlık ve kahramanlıkla 24 saat esasına göre icra edilen tüm faaliyetlerini daha iyi anlatmak ve kavranmasını sağlamak için basın mensuplarından bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da desteklerini beklediklerini söyleyen Aktürk, eğitimlerde katılımcıların savunma muhabirliği niteliklerini geliştirecek detaylı bilgi alacağını kaydetti.

Tuğamiral Zeki Aktürk, "Verilecek eğitim ve bizzat sahada görev yapanlar tarafından aktarılacak tecrübeler sonucunda elde edeceğiniz kazanımlar ile savunma ve güvenlik gibi zor bir alanda bilgi ve deneyimlerinizi artırarak Türk ve dünya kamuoyuna daha etkili haber yapma imkanı bulacağınızı değerlendiriyoruz. Bu eğitimin devamı olarak önümüzdeki süreçte Savaş Muhabirliği Eğitimi vermeyi planladığımızı da ifade etmek isterim." dedi.

Eğitim

Savunma alanındaki faaliyetlerin kamuoyuna aktarılmasında Bakanlık ile basın mensupları arasındaki bilgi alışverişinin etkinliğini artırmayı amaçlanan eğitimlerin 4 hafta sürmesi planlanıyor.

Görsel, yazılı ve dijital medya alanlarında çalışan basın mensuplarının katıldığı eğitimde, bakanlığın teşkilat yapısı ve faaliyetlerinin anlatılması, askeri terminolojiye ilişkin karşılıklı anlayışın geliştirilmesi, kavramsal farkındalığın arttırılması ve yanlış anlaşılmaların giderilmesi, sınırlarla ilgili alınan güvenlik tedbirleri ve bu husustaki faaliyetlerle bilgi aktarılması hedefleniyor.

Terörün kaynağında yok edilmesi çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içinde ve sınır ötesinde gerçekleştirdiği harekatlarla ilgili bilgi aktarılması, Türk Silahlı Kuvvetlerinin askeri işbirliği ve uluslararası görevler kapsamında icra ettiği faaliyetler ile NATO kavram ve terminolojisinin tanıtılması, kaynaklı olmayan yanlış bilgi ve dezenformasyonun önüne geçilmesi amaçlanıyor.