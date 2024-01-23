Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Paris'teki organizasyonda 60 ülkeden 382 sporcu yarışacak.
Dünya Karate Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvada Türkiye'yi, 10 kadın, 11 erkek sporcu temsil edecek.
Müsabakalarda mücadele edecek milli sporcular şöyle:
Kadınlar
50 kilo: Serap Özçelik Arapoğlu
55 kilo: Tuba Yakan, Gülsen Demirtürk
61 kilo: Gülbahar Gözütok, Fatma Naz Yenen
68 kilo: Eda Eltemur, Sudenur Aksoy
+68 kilo: Meltem Hocaoğlu Akyol, Fatma Uygur
Kata: Dilara Bozan
Erkekler
60 kilo: Eray Şamdan, Burak Özdemir
67 kilo: Enes Fatih Kurt, Ekrem Altuner Yılmaz
75 kilo: Enes Bulut, Ömer Faruk Yürür
+84 kilo: Fatih Şen, Furkan Kayalı
Kata: Ali Sofuoğlu, Enes Özdemir, Kutluhan DuranKaynak: AA