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Kürekçiler, 2024 yılında ilk kez suya inecek

Kürekçiler, 2024 yılında ilk kez suya inecek

Müsabakalarda mücadele edecek milli sporcular şöyle:

Dünya Karate Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvada Türkiye'yi, 10 kadın, 11 erkek sporcu temsil edecek.

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Paris'teki organizasyonda 60 ülkeden 382 sporcu yarışacak.

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