Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Paris'teki organizasyonda 60 ülkeden 382 sporcu yarışacak.

Dünya Karate Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvada Türkiye'yi, 10 kadın, 11 erkek sporcu temsil edecek.

Müsabakalarda mücadele edecek milli sporcular şöyle:

Kadınlar

50 kilo: Serap Özçelik Arapoğlu

55 kilo: Tuba Yakan, Gülsen Demirtürk

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61 kilo: Gülbahar Gözütok, Fatma Naz Yenen

68 kilo: Eda Eltemur, Sudenur Aksoy

+68 kilo: Meltem Hocaoğlu Akyol, Fatma Uygur

Kata: Dilara Bozan

Erkekler

60 kilo: Eray Şamdan, Burak Özdemir

67 kilo: Enes Fatih Kurt, Ekrem Altuner Yılmaz

75 kilo: Enes Bulut, Ömer Faruk Yürür

+84 kilo: Fatih Şen, Furkan Kayalı

Kata: Ali Sofuoğlu, Enes Özdemir, Kutluhan Duran

Kaynak: AA