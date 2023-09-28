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Nissan Motor'un Çin'de 2023 mali yıl satış hedefini 1,1 milyondan 800 bine indirdiği ve Mazda Motor'un Çin'de, nisan-haziran çeyreği satışlarında yüzde 17 düşüş yaşadığı biliniyor.

Kyodo haberinde, Çin'de yerel markalar pazar paylarını genişlettiği ve Japon üreticilerin, otomobillerini yerel piyasada satmakta zorlandığı vurgulandı.

Japon firmanın, yerel üretim partneriyle müzakereler sonrası resmi kararı duyurması ve üretim kaynaklarını Güneydoğu Asya pazarına kaydırması bekleniyor.

Çekilme kararında, firmanın, Çin'deki satışlarının düşmesi ve Çin piyasasının gittikçe elektrikli araçlara yönelmesinin etkili olduğu belirtildi.

TOKYO AA- Resmi Kyodo ajansının piyasa kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre Mitsubishi Motor , Çin'deki üretimini durduracak.

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