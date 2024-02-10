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Sivasspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Sivasspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Son 5 maçında 4 beraberlik elde edip, bir kez mağlup olan Konyaspor , 22 puanla 19. sırada yer alıyor. Konyaspor da Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselerek moral bulmuştu.

Ligde son iki maçında 1 puan alan ancak hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalmayı başaran Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı başkent temsilcisi, haftaya 29 puanla girdi.

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