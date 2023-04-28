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45 kişinin alınacağı sınav sonuçları yine "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek.

Bakanlık, ayrıca MSB'ye bağlı iş yerlerinde istihdam edilecek Engelli ve Terörle Mücadele Sırasında Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlar Statüsünde sürekli işçi alım sınav sonuçlarını da açıkladı.

MSB, tahliye için Sudan'a giden C-130 uçağına hafif silahla ateş açıldığını bildirdi

MSB, tahliye için Sudan'a giden C-130 uçağına hafif silahla ateş açıldığını bildirdi

Adaylar, 1115 kişinin alınacağı sınav sonuçlarına kimlik numarası ile ulaşabilecek.

MSB'den yapılan açıklamada, işçi alımı sınav sonuç duyuru sunun "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinde yayımlandığı belirtildi.

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