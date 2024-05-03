Spamlar, tarihsel süreçte sadece e-posta kutularına gelen mesajlar olmaktan çıkarak, zamanla SMS'ler, sosyal medya mesajları ve hatta telefon aramaları gibi farklı iletişim kanallarını da istila etmeye başladı.

Dünyada ilk spam olarak kabul edilen olay, Digital Equipment Corporation'ın DECSYSTEM-20 ürünleri için Amerika’nın batı kıyısındaki tüm ARPANET adreslerine yaptığı ürün tanıtım reklamı ile gerçekleşti. 3 Mayıs 1978'te atılmış bu spam iletiden bugüne kadar ürün pazarlamak ve ticari amaçlar için spam iletiler sıklıkla kullanılır oldu.

Spam mesajlar o tarihten sonra daha karmaşık hale gelerek, bugün dolandırıcılık ve kimlik avı gibi daha ciddi tehditler için kullanılmaya devam ediyor. Özellikle günlük hayatta kullanılan cihazların internete daha bağımlı hale gelmesi ile spam saldırıların neden olduğu hasar kişiler, kurumlar ve devletler için tehdit edici boyutlara ulaştı.

Facebook ve Google 122 milyon dolar dolandırıldı

Bu kapsamda en ilginç dolandırıcılık olaylarından biri, 2013 ve 2015 yılları arasında gerçekleşti. CNBC'de yer alan habere göre, Evaldas Rimasauskas adlı bir kişi, 2013 - 2015 arasında Google ve Facebook’u 100 milyon dolar dolandırdı.

Tayvanlı donanım şirketi süsü verilmiş Quanta Computer Inc adlı şirketi Letonya'da tescil ettiren Rimasauskas, sipariş vermedikleri ürünler için teknoloji devlerine e-posta yoluyla faturalar göndermeye başladı. Bunun sonucunda da Rimasauskas, aralıklarla 2 şirketten 100 milyon dolar ödeme aldı.

Rusya, 2022'de spam e-postaların en büyük payını oluşturdu

Spam mesajlar aynı zamanda e-posta trafiğinde en fazla yeri kaplıyor.

Statista verilerine göre, spam mesajları, Aralık 2023'te e-posta trafiğinin yüzde 46,8'inden fazlasını oluşturdu.

Siteye göre, Rusya, 2022'de spam e-postaların en büyük payını oluştururken küresel spam e-postaların yüzde 31,5'i bu ülkeden geldi.

Spam mesajlara karşı nasıl tedbirli olunur?

Uzmanlar, spam mesajlara karşı tedbir alınmasının çok önemli olduğuna vurgu yapıyor.

En önemli tedbirlerden biri, bilinmeyen veya beklenmeyen göndericilerden gelen e-postalara veya mesajlara temkinli yaklaşmak. Bu e-postalar çeşitli ekler veya bağlantılar içeriyorsa açmamak önem taşıyor. Ayrıca e-postada tıklanabilir bir bağlantı varsa, fare bağlantının üzerine getirildiğinde bağlantının gerçek hedefi görülebiliyor.

Kişilerin e-posta aracılığıyla finansal bilgileri paylaşmaması önemli başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

Uzmanlar, hiçbir resmi kurum veya şirketin kişisel veya finansal bilgileri e-posta veya mesaj yoluyla istemeyeceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Ayrıca, çok cömert teklifler veya resmi bir dil kullanmayan ve hatalar içeren e-postalar da genellikle dolandırıcılık belirtileri olarak dikkati çekiyor.

Uzmanlar güvenlik yazılımlarının da güncel tutulması konusunda uyarırken, e-posta sağlayıcısının spam filtrelerinin etkinleştirilmesi konusunda da hassas olunması gerektiğini belirtiyor.