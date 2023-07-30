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Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri gencin cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı. Emre Özsarı'nın intihar etmiş olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor.Evde yapılan incelemede Özsarı’nın arkasında gizli bir mektup bırakıldığı öğrenildi.

Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yapılan inceleme sonrasında Özsaarı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Nöbette olan hemşire eşi eve geldiğinde Özsarı’yı asılı halde buldu.

Olay, Muğla’nın Datça ilçesi Hızırşah Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 29 yaşındaki Emre Özsarı, evinin merdiven boşluğunda asılı halde bulundu.

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