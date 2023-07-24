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Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker ile Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, bölgedeki ekiplerden yangın hakkında bilgi almıştı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Yangının ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Çalışmaların ardından yangını çıkardığı şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Kumluova Mahallesi'ndeki yangınla gece boyunca karadan mücadele edildi. Sabahın ilk ışığıyla helikopterle müdahale edilen yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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