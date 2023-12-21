Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Jandarma Genel Komutanlığı İl Jandarma Komutanlıklarınca 535 ekip, 1094 personel ve 21 dedektör köpeğin katılımıyla aralarında Samsun, Eskişehir, Ankara, İzmir ve Şanlıurfa'nın da bulunduğu 47 ilde operasyon düzenlendiğini belirtti.

Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 4️⃣7️⃣ İlde eş zamanlı olarak düzenlenen “NARKOGÜÇ-40” Operasyonunda;

1️⃣ Ton 1️⃣5️⃣6️⃣ Kg Uyuşturucu Madde ve 1️⃣4️⃣ Milyon 2️⃣0️⃣0️⃣ bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi❗



3️⃣7️⃣6️⃣ şüpheli Zehir… pic.twitter.com/VvrDCY6n6G — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 21, 2023

Operasyonlarda 1 ton 156 kilogram uyuşturucu ve 14 milyon 200 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğinin bilgisini veren Yerlikaya, 376 şüphelinin de yakalandığını vurguladı.

Operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.