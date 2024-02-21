Ankara

Umut Yıldız, ODTÜ'deki ilk dersinin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'ye döndükten sonra ODTÜ Fizik Bölümünden teklif aldığını, bunun üzerine Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) üniversiteler dışında çalışan doktora derecesine sahip araştırmacılara ilişkin ek-46 adı verilen düzenlemesi kapsamında ders vermeye başladığını söyledi.

ODTÜ'de öğrencilerle buluşmaktan duyduğu heyecanı dile getiren Yıldız, şöyle devam etti:

"Dersimin içeriği uzay teknolojileri ve enstrümanlar. Derslerimde uzaya gönderilen ve gönderilecek tüm araçların nasıl planlandığını öğrencilerle beraber tartışacağız. Belki birlikte yeni bir uzay görevi de oluşturabiliriz. İnanıyorum ki ODTÜ'deki öğrencilerle çok güzel projeler geliştireceğiz. NASA'da ve diğer kuruluşlarda uzay alanında edindiğim tecrübeleri öğrencilere aktarmayı çok istiyordum. Buradaki öğrencilerin uzay konusunda çok heyecanlı olması ve gelecekte bu alanda kariyer yapmak istemeleri beni çok mutlu etti. Umuyorum daha fazla öğrenciye ulaşırız ve uzayla alakalı çok daha güzel bir geleceği hep beraber kurarız."

Yıldız, üniversite öğrencilerinin sadece derse girip çıkmalarının yanında kulüplerde farklı projeleri hayata geçirmelerini yıllardır önerdiğini ifade etti.

Öğrencilerin kendi inisiyatifleri ile projelerde çalışıp bir şeyler yaptığında bir fark ortaya koyacaklarını vurgulayan Yıldız, "ODTÜ'de pek çok öğrenci kulübü var, bu kulüplere zaman içerisinde elimden gelen destekler olursa bunu da vermeyi çok isterim." dedi.

"Uzay misyonları için üniversitelerden çok daha farklı bilim projeleri ortaya çıkar"

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzayda yaptığı deneylerle ilgili değerlendirmesi sorulan Yıldız, şöyle konuştu:

"13 deneyi öneren üniversite hocalarımız, deney sonuçlarına göre makalelerini yazacaklar ve bilime katkıda bulunacaklar. Gelecekteki insanlı uzay misyonları için de umarım ODTÜ'den ve Türkiye'nin diğer üniversitelerinden çok daha farklı bilim projeleri ortaya çıkar ve bundan sonra uzaya daha fazla insan götürmemiz için bir motivasyon olur."

- Üniversite öğrencilerinin yorumları

Yıldız, dersin ardından öğrencilerle sohbet etti.

Bazı öğrenciler, daha önce yayınlarından tanıdıkları Umut Yıldız'la ilgili "İyi ki geldiniz hocam", "Videolarınızı izliyordum, şimdi dersinize girdim çok mutlu oldum", "Sizin sayenizde ODTÜ Fizik Bölümündeyim", "Bana NASA logolu arma yollamıştınız, o hala duruyor", "TEDx konuşmanızda size sürekli soru soranlardan biri bendim" şeklindeki yorumlarını dile getirdi.

ODTÜ bünyesindeki Uzay Takımı öğrencileri ise NASA'nın desteklediği model uydu yarışması CanSat'a hazırlanan öğrencilerin daveti üzerine Yıldız, "Yarışmayı biliyorum, takıma da gelirim, artık beraberiz. Kulüplerdeki öğrencilerimin projeleri için elimden geleni yapmaya çalışırım." değerlendirmesinde bulundu.

"Umut hocadan ders alma fırsatını bir insan kaç defa yakalayabilir"

İnşaat mühendisliği bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gökser Pirik, AA muhabirine, "Umut hocadan ders alma fırsatını bir insan kaç defa yakalayabilir. Derse erkenden geldim, heyecanla bekliyorum. Zaten kendisini sürekli takip ediyordum." dedi.

Fizik bölümü birinci sınıf öğrencisi Ömer Faruk Altan ise Umut Yıldız'ı fizik ve bilimle ilgilenen her öğrenci gibi kendisinin de lise yıllarından itibaren internet üzerinden yakından takip ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"İnternet sayesinde bilim iletişimi çok gelişti. Hatta fizik okumamda Umut hocanın etkisi olmuştur. Umut hocamızın prestijli üniversitemiz ODTÜ'de ders vermesinden çok mutluyuz. Derse kayıt oldum, hatta bir-iki saat önceden derse geldim ve bekledim. Onunla tanışmak bile yeterli, ondan bir şeyler öğrenmeyi, birlikte bir projede çalışmayı çok isterim."

Bilgisayar mühendisliği bölümü dördüncü sınıf öğrencisi Mustafa Berentürk de derse kayıt olmadığını, sadece dinlemeye geldiğini belirterek, "Umut hocanın ODTÜ'ye geldiğini herkes biliyor artık. Daha önce fizik yazmayı düşünüyordum, konferanslarına gittiğim Umut hocanın ODTÜ'ye gelmesinden çok mutluyum. Umarım sayesinde yeni Umut hocalar çıkar." diye konuştu.

Elektrik elektronik mühendisliği bölümü ikinci sınıf öğrencisi Yusuf Berkin Güler ise kontenjan bularak dersi seçebilmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Siyaset bilimi ve kamu yönetimi ikinci sınıf öğrencisi Zeynep Kara da "Umut hocanın NASA'dan geldiğini biliyorum ve kendisini yakından takip ediyordum. Böyle değerli bir hocanın bizim üniversitemizde ders veriyor olması nedeniyle çok şanslı hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu arada, ders seçim süreci devam eden ODTÜ'de açılan Dr. Umut Yıldız'ın verdiği "uzay teknolojileri" dersi için daha önce 20 olan öğrenci kontenjanı, önce 100'e ardından 400'e çıkarıldı.