Haber: Damla Oya Erman

NASA'nın Jet İtiş Laboratuvarı, NEOWISE misyonunun güneş aktivitesi nedeniyle 2025 yılına kadar yörüngesinden çıkarak Dünya'nın atmosferine düşeceğini duyurdu.

NEOWISE, 2009 yılında kızılötesi ışıkta gökyüzünü haritalamak için fırlatılan WISE ("Wide-field Infrared Survey Explorer") uzay aracının şu anki görevidir. Ancak WISE, sınırlı bir süre için tasarlanmıştı ve 2010 yılında hidrojeninin tükenmesiyle dört kızılötesi dedektörünü soğutma yeteneğini kaybetti.

Ardından NASA, WISE'ın dört dedektöründen ikisini kapatmaya ve gözlemlerini yakın Dünya nesnelerine odaklamaya karar verdi. Yeni NEOWISE ("Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer") Görevi'ne odaklanarak, 2011 yılında teleskopu tamamen kapatana kadar bir dizi keşifte bulundu.

Ancak 2013 yılında NASA, teleskobu yeniden faaliyete geçirerek NEOWISE'e başka bir şans daha verdi. Bu sefer, görevin odak noktası gezegen savunma çabalarını desteklemek oldu. O zamandan beri, NEOWISE misyonu 2020 yılında çıplak gözle görülebilen C/2020 F3 dahil olmak üzere 215 asteroid ve kuyruklu yıldız keşfetti.

Ancak NEOWISE uzay aracı, daha büyük bir tehditle karşı karşıya: Güneş aktivitesi. Güneş aktivitesi döngüsünün yükselen aşamasında olan NEOWISE, atmosferimizi ısıtarak genişleten güneş lekeleri ve koronal kütle atılımları nedeniyle yavaşça yörüngesinden çıkıyor. Gökbilimciler, 2025 yılına gelindiğinde teleskobunun artık kullanılamayacağını öngörüyor.

NEOWISE ekibi, uzun süredir bu durumu planladıklarını ve şu anda güneş aktivitesinin etkisi altında olduklarını belirtiyor. Güneş aktivitesinin etkisiyle NEOWISE'in yörüngesinden çıkması, misyonun sonunu getirecek ve uzay aracını atmosferde yok edecek.