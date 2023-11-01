Haber: Damla Oya Erman

Bu keşif, Juno'nun 2021 Haziran ayındaki flyby sırasında gerçekleşti. Juno, Ganymede'i incelemek için tasarlanmış olan Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) spektrometresini kullanarak bu önemli bilgilere ulaştı.

Ganymede, sadece bir kez uçmuş olan bu büyük ve güçlü bir roket olarak kabul edilen Starship aracı için önemli bir dönemeç işaret ediyor. Starship'in ikinci uçuş lisansını almadan önce, daha fazla düzenleyici aşamayı geçmesi gerekiyor.

Ancak, bu keşif özellikle Ganymede'in nasıl oluştuğunu ve evrimleştiğini anlamak için gökbilimcilere yardımcı olabilir. Ayrıca, bu bileşikler ve tuzların yeraltı okyanusunun kimyasal bileşimi hakkında daha fazla bilgi sunabilir.

Ganymede, Jüpiter çevresindeki manyetik alan nedeniyle organik bileşiklerin ve tuzların yüzeyde hayatta kalma olasılığının düşük olduğu bir yerdir. Bununla birlikte, Ganymede'in ekvator bölgesinin bu bileşikleri koruyacak kadar güçlü manyetik bir alana sahip olduğu görünüyor.

Juno'nun baş araştırmacısı Scott Bolton, bu keşfin Ganymede'in yüzeyinin altındaki okyanusun tuzlarından kaynaklandığını düşündürdüğünü belirtti. Bu tuzların ve organik bileşiklerin varlığı, Ganymede'in iç bölgelerinde hidrotermal aktivitenin veya gezegenin iç kısımlarındaki kayalarla etkileşimlerin olduğunu gösterebilir.

Ancak, bilim insanları bu tuzların oluşumuyla ilgili başka süreçlerin de olabileceğini belirtiyorlar. Yapılan bir çalışmada, "Ganymede, Europa'dan önemli ölçüde daha kalın bir kabuğa sahip olduğu için, yüzey bileşimi için derin iç bölgeleri ile yüzey arasındaki değişimlerin sorumlu olmayabileceği ve bu nedenle yüzeyin bileşimi üzerinde yüzey kabuğu ile yüzey arasındaki değişimlerin veya dışsal birikmeyi yansıtabileceği" vurgulanıyor.

Bu önemli keşif, Jüpiter ve çevresindeki uydularının daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunabilir ve gelecekteki araştırmalara ilham verebilir. NASA'nın Juno uzay aracının 2025'e kadar devam etmesi planlanan görevi, bu tür keşiflere olanak sağlamaya devam ediyor.