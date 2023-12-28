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Nets'te ise Jalen Wilson, 21 sayı kaydetti.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 32 sayı, 10 ribaunt, 8 asist ile "double-double" yaparak takımını galibiyete taşıdı.

Mavericks'te ise Luka Doncic'in 39 sayısı galibiyet getirmeye yetmedi.

Cavaliers'ta, Caris LeVert, 29 sayı ile takımının en skorer oyuncusu olarak galibiyette önemli rol oynadı.

Dallas Mavericks, konuk ettiği Cleveland Cavaliers'a 113-110 mağlup oldu.

Rockets'ta ise milli basketbolcu Alperen Şengün , 24 sayı, 5 ribaunt, 1 asist, 2 top çalma ile oynadı.

Suns'ta Kevin Durant 27 sayı, 10 ribaunt ve 16 asistle kariyerindeki 18. "Triple-double"ını yaptı.

NBA 'de normal sezona 6 maçla devam edildi. Suns, deplasmanda Rockets'ı 16 sayı farkla yendi.

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